Дэмиан Лиллард: «Мне не больно впервые с 2016 или 2017 года»

Разыгрывающий рассказал, как себя чувствует после операции на брюшной полости.

«Чувствую себя сильным морально и физически. У меня есть еще шесть-семь месяцев до следующего сезона. Чувствую себя прекрасно.

Благодаря этой негативной ситуации у меня появилось много положительных возможностей. Теперь самое главное соблюсти баланс и не выгореть на тренировках от попыток нарастить темп.

Мне не больно впервые с 2016 или 2017 года», – признался Лиллард.

Лидер «Блэйзерс» пропустит оставшуюся часть сезона-2021/22.

Кто поборется за титул НБА в сезоне-2021/22