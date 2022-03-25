Дэмиан Лиллард: «Мне не больно впервые с 2016 или 2017 года»

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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард рассказал, как себя чувствует после операции на брюшной полости.

«Чувствую себя сильным морально и физически. У меня есть еще шесть-семь месяцев до следующего сезона. Чувствую себя прекрасно.

Благодаря этой негативной ситуации у меня появилось много положительных возможностей. Теперь самое главное соблюсти баланс и не выгореть на тренировках от попыток нарастить темп.

Мне не больно впервые с 2016 или 2017 года», – признался Лиллард.

Лидер «Блэйзерс» пропустит оставшуюся часть сезона-2021/22. 

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