Дэмиан Лиллард: «Мне не больно впервые с 2016 или 2017 года»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард рассказал, как себя чувствует после операции на брюшной полости.
«Чувствую себя сильным морально и физически. У меня есть еще шесть-семь месяцев до следующего сезона. Чувствую себя прекрасно.
Благодаря этой негативной ситуации у меня появилось много положительных возможностей. Теперь самое главное соблюсти баланс и не выгореть на тренировках от попыток нарастить темп.
Мне не больно впервые с 2016 или 2017 года», – признался Лиллард.
Лидер «Блэйзерс» пропустит оставшуюся часть сезона-2021/22.