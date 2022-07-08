Дэмиан Лиллард: «Мое тело стало сильнее, чем было раньше»

Звездный разыгрывающий заявил, что прекрасно себя чувствует после операции, из-за которой он был вынужден досрочно завершить сезон-2021/22.

«Я хотел продолжать бороться, несмотря на боль. Но в конечном итоге мне пришлось проявить благоразумие. Теперь мое тело стало сильнее, чем было раньше, в определенных областях», – передает слова Лилларда журналист The Associated Press Тим Рейнольдс.

Лиллард перенес операцию на брюшной полости в январе. Защитник провел в сезоне всего 29 матчей, набирая в среднем 24,0 очка, 7,3 передачи и 4,1 подбора.

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