Стивен Джексон: «Дэмиану Лилларду нужно перейти в «Майами»
Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду нужно перейти в «Майами».
«Дэмиану нужно перейти в «Майами».
Кайл Лаури и все остальные, пригласите его к себе в команду. Тайлер Хирро недостаточно хорош. Он пропустил конец прошлого сезона.
Они могут избавиться от Кайла и приобрести еще одного бросающего, если захотят. На самом деле, они могу приобрести четвертую звезду для Дэйма, если он перейдет», – сказал Джексон.
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