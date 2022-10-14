Стивен Джексон: «Дэмиану Лилларду нужно перейти в «Майами»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон считает, что разыгрывающему нужно перейти в .

«Дэмиану нужно перейти в «Майами».

и все остальные, пригласите его к себе в команду. недостаточно хорош. Он пропустил конец прошлого сезона.

Они могут избавиться от Кайла и приобрести еще одного бросающего, если захотят. На самом деле, они могу приобрести четвертую звезду для Дэйма, если он перейдет», – сказал Джексон.

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