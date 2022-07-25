Дэмиан Лиллард: «Чувствую себя на сто процентов здоровым»

Разыгрывающий признался, что перерыв, который он сделал из-за операции, пошел ему на пользу.

«Чувствую себя на сто процентов здоровым.

У меня был перерыв в игре. Уходя, я понимал, что плохо себя чувствую, при этом на мне была ответственность за выступление команды. Это немного напрягало. Поэтому последние семь с половиной, почти восемь месяцев, когда я ни о чем не думал, мой разум прояснился. Физически я чувствую себя прекрасно», – сказал Лиллард.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны