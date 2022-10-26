«Это был грязный прием». Маркус Моррис обвинил Джо Инглса в травме Кавая Ленарда

Форвард «Клипперс» обвинил бывшего форварда «Юты» в том, что получил частичный разрыв передней крестообразной связки во время 4-го матча серии второго раунда плей-офф 2021 года.

«Я считаю, что это был грязный прием в грязной манере, возможно, это и самое обидное. В том эпизоде даже не было борьбы», – сказал Моррис.

Ленард пропустил оставшуюся часть плей-офф и весь сезон-2021/22 из-за травмы колена.

«Клипперс» – главная команда НБА. Но только на бумаге или в реальном мире тоже?