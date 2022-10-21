Кавай Ленард: «Выполнил все цели, которые поставил перед собой в первом матче»

Форвард «Клипперс» поделился впечатлениями от первого официального матча за 16 месяцев.

Во встрече с (103:97) за 21 минуту Ленард набрал 14 очков (6 из 12 с игры), 7 подборов, 2 передачу и 1 перехват.

«Я поставил перед собой цель хорошо отыграть те минуты, которые мне дадут. Получить удовольствие от игры, избежать повреждений и победить в матче. Мы сделали это сегодня.

Но этого всего лишь первый матч. Все только начинается», – заявил Ленард.

Ленард начал игру на скамейке. По словам баскетболиста, он поддерживает эту идею тренерского штаба на данном этапе сезона.

Кавай отметил, что с высокой вероятностью пропустит один из матчей предстоящего бэк-ту-бэка.

Пятикратный участник Матча всех звезд пропустил весь сезон-2021/22 из-за травмы передней крестообразной связки, которую получил в серии против «Юты» в плей-офф-2021.

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