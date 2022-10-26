Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу Бриттни Грайнер

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по приговору американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Решения суда мы не комментируем. Мы всегда говорим о том, что все контакты на предмет возможных обменов могут осуществляться только в условиях полной герметичности информационной и тишины», – заявил Песков.

Вчера Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков для Грайнер. Таким образом, приговор вступил в силу и в ближайшее время баскетболистку могут этапировать в колонию.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

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