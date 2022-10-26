Адвокаты Грайнер: «Бриттни остается одной из самых строго наказанных заключенных в России»

Адвокаты американской баскетболистки Бриттни Грайнер Мария Благоволина и Александр Бойков высказались после утверждения Московским областным судом 9-летнего срока в колонии за контрабанду наркотиков для центровой.

– Как бы вы прокомментировали решение суда, было ли оно ожидаемым?

– Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможным изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего 6 лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из самых строго наказанных заключенных в России. Бриттни не ожидала многого, но очень надеялась на сокращение срока, так как в случае, если ей придется отбывать в России весь срок наказания, каждый месяц и каждый день этого срока имеют для нее значение.

– Вы будете обжаловать решение?

– Нам необходимо обсудить это с нашим клиентом. Мы считаем, что должны использовать все доступные правовые инструменты с учетом строгости приговора.

– Что будет с Грайнер? Куда и когда она будет перемещена?

– Соответствующее решение обычно принимает ФСИН, учитывая множество факторов. Принятие такого решения, оформление документов и перевод осужденного в другое место занимает до нескольких месяцев. Поскольку Бриттни является гражданкой другого государства, материалы дела должны быть переведены на английский язык, что потребует еще большего времени. Мы будем следить за ходом дела и держать вас в курсе.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США