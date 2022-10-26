Адвокат Бриттни Грайнер: «У нас есть полгода на подачу жалобы»

Защита американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет колонии за контрабанду наркотиков, может в течение полугода подать жалобу на приговор в кассационную инстанцию.

«У нас есть полгода на подачу жалобы. По практике обычно с момента подачи жалобы может пройти три месяца до ее рассмотрения», – сказал адвокат спортсменки Александр Бойков.

По словам адвоката, в настоящий момент Грайнер ждет, когда материалы дела будут переведены, чтобы она могла ознакомиться с решением суда.

Вчера Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии для Грайнер.

По словам адвокатов баскетболистки, назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. «Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего 6 лет», – заявили они.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

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