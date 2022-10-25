Адам Сильвер – о 9-летнем сроке Грайнер: «Не уверен, что НБА может сделать еще что-то сейчас»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал ситуацию вокруг Бриттни Грайнер, задержанной в России.

Сегодня Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков для американской баскетболистки.

«Мы открыто заявляли, что она заслуживает освобождения. Даже с учетом того, что она была осуждена за незначительное преступление, сейчас любое наказание является совершенно несправедливым.

Конечно, нужно освободить всех, кто находится в ее положении. Мы обсуждали это напрямую с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали, что сказал о ее заключении в первом матче сезона.

Честно говоря, мы делаем все возможное, продолжаем привлекать внимание к ее ситуации и вести прямые переговоры с правительством США на всех уровнях. Это всех расстраивает, особенно ее семью, но я не уверен, что мы можем сделать еще что-то сейчас», – сказал Сильвер.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Однако в результате рассмотрения апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистки защите не удалось добиться уменьшения срока.

Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

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