Адам Сильвер – о 9-летнем сроке Грайнер: «Не уверен, что НБА может сделать еще что-то сейчас»
Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал ситуацию вокруг Бриттни Грайнер, задержанной в России.
Сегодня Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков для американской баскетболистки.
«Мы открыто заявляли, что она заслуживает освобождения. Даже с учетом того, что она была осуждена за незначительное преступление, сейчас любое наказание является совершенно несправедливым.
Конечно, нужно освободить всех, кто находится в ее положении. Мы обсуждали это напрямую с Белым домом, с Государственным департаментом. Вы слышали, что сказал о ее заключении Стефен Карри в первом матче сезона.
Честно говоря, мы делаем все возможное, продолжаем привлекать внимание к ее ситуации и вести прямые переговоры с правительством США на всех уровнях. Это всех расстраивает, особенно ее семью, но я не уверен, что мы можем сделать еще что-то сейчас», – сказал Сильвер.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения. Однако в результате рассмотрения апелляционной жалобы на приговор американской баскетболистки защите не удалось добиться уменьшения срока.
Центровая УГМК и сборной США Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале этого года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.
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