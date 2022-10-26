Девин Букер: «Можем немного поругаться, но я люблю Клэя Томпсона»

Защитник «Санз» заявил, что не испытывает негатива по отношению к коллеге по амплуа из «Уорриорз» Клэю Томпсону, несмотря на их перепалку во время матча.

«Да я люблю Клэя Томпсона. Так было с самого начала. С самого драфта я сказал, что хочу быть .

Это не отменяет того, что мы соперничаем на площадке и можем немного поругаться. Никаких проблем. Мне нравится его боевой дух, желание конкурировать», – заявил Букер.

В результате затянувшегося спора Букер и Томпсон получили по техническому, а Клэя в итоге удалили с площадки.

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