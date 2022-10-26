«Это начало взаимодействия между Евролигой и ФИБА». Мессина поддержал перенос матча Евролиги с «Виртусом»

Теги Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague ФИБА Серджо Скариоло сборная Испании сборная Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус календарь Баскетбол

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поддержал решение перенести матч регулярного чемпионата Евролиги с «Виртусом» с 11 на 9 ноября.

«Виртус» возглавляет Серджо Скариоло, который также тренирует сборную Испании. Действующие чемпионы Европы 11 ноября сыграют против Италии в матче квалификационного турнира ЧМ-2023.

«Перенос матча – позитивная новость. Это начало взаимодействия между Евролигой и ФИБА. Подобные жесты на самом деле важнее, чем это может показаться», – заявил Мессина.

Если бы Евролига не осуществила перенос, то Скариоло 11 ноября пришлось выбирать между «Виртусом» и сборной Испании.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные