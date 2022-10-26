«Это начало взаимодействия между Евролигой и ФИБА». Мессина поддержал перенос матча Евролиги с «Виртусом»
Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поддержал решение перенести матч регулярного чемпионата Евролиги с «Виртусом» с 11 на 9 ноября.
«Виртус» возглавляет Серджо Скариоло, который также тренирует сборную Испании. Действующие чемпионы Европы 11 ноября сыграют против Италии в матче квалификационного турнира ЧМ-2023.
«Перенос матча – позитивная новость. Это начало взаимодействия между Евролигой и ФИБА. Подобные жесты на самом деле важнее, чем это может показаться», – заявил Мессина.
Если бы Евролига не осуществила перенос, то Скариоло 11 ноября пришлось выбирать между «Виртусом» и сборной Испании.
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