«Это начало взаимодействия между Евролигой и ФИБА». Мессина поддержал перенос матча Евролиги с «Виртусом»

Главный тренер поддержал решение перенести матч регулярного чемпионата Евролиги с с 11 на 9 ноября.

«Виртус» возглавляет Серджо Скариоло, который также тренирует сборную Испании. Действующие чемпионы Европы 11 ноября сыграют против Италии в матче квалификационного турнира ЧМ-2023.

«Перенос матча – позитивная новость. Это начало взаимодействия между Евролигой и . Подобные жесты на самом деле важнее, чем это может показаться», – заявил Мессина.

Если бы не осуществила перенос, то Скариоло 11 ноября пришлось выбирать между «Виртусом» и сборной Испании.

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