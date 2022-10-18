Евролига. «Анадолу Эфес» – «Валенсия», «Бавария» встретится с «Барселоной» и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей 3-го тура нового сезона Евролиги.
Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле сыграет с испанской «Валенсией».
Немецкая «Бавария» дома встретится с испанской «Барселоной», сербский «Партизан» примет итальянский «Милан».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.45, «Штарк Арена»
Положение команд: Монако Франция – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Альба Германия – 2-0, Баскония Испания – 2-0, Милан Италия – 1-1, Маккаби Израиль – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Реал Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Валенсия – 0-2, Партизан Сербия – 0-2, Жальгирис – 0-2, Бавария Германия – 0-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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