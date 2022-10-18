Евролига. «Анадолу Эфес» – «Валенсия», «Бавария» встретится с «Барселоной» и другие матчи

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Сегодня пройдут шесть матчей 3-го тура нового сезона Евролиги.

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» в Стамбуле сыграет с испанской «Валенсией».

Немецкая «Бавария» дома встретится с испанской «Барселоной», сербский «Партизан» примет итальянский «Милан».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Валенсия Испания
Дата проведения
18 октября, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Виртус Италия
Дата проведения
18 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Фенербахче Беко Турция  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
18 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Монако Монако
Дата проведения
18 октября, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Барселона Испания
Дата проведения
18 октября, 21.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
18 октября, 21.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Монако Франция – 2-0, Фенербахче Турция – 2-0, Олимпиакос Греция – 2-0, Альба Германия – 2-0, Баскония Испания – 2-0, Милан Италия – 1-1, Маккаби Израиль – 1-1, Анадолу Эфес Турция – 1-1, Барселона Испания – 1-1, Реал Испания – 1-1, Панатинаикос Греция – 1-1, Виртус Италия – 1-1, Виллербан Франция – 1-1, Валенсия – 0-2, Партизан Сербия – 0-2, Жальгирис – 0-2, Бавария Германия – 0-2, Црвена Звезда Сербия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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