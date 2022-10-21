Этторе Мессина: «Травма Шейвона Шилдса очень тревожит»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина признался, что не мог в полной мере радоваться победе над «Баварией» во вчерашнем матче (83:81) из-за травмы форварда Шейвона Шилдса.

«Николо Мелли взял игру на себя и помог команде совершить камбэк, когда все шло, скажем так, под откос после травмы Шейвона Шилдса. Это единственное, что мне мешало праздновать победу. Травма Шилдса очень тревожит нас», – сказал Мессина.

Менее чем за минуту до конца первой четверти Шилдс покинул площадку с растяжением связок голеностопного сустава и больше в игру не возвращался.

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