Этторе Мессина: «Травма Шейвона Шилдса очень тревожит»

Главный тренер признался, что не мог в полной мере радоваться победе над «Баварией» во вчерашнем матче (83:81) из-за травмы форварда .

«Николо Мелли взял игру на себя и помог команде совершить камбэк, когда все шло, скажем так, под откос после травмы Шейвона Шилдса. Это единственное, что мне мешало праздновать победу. Травма Шилдса очень тревожит нас», – сказал Мессина.

Менее чем за минуту до конца первой четверти Шилдс покинул площадку с растяжением связок голеностопного сустава и больше в игру не возвращался.

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