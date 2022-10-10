Милош Теодосич близок к возвращению в строй, может сыграть с «Баварией»
Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич близок к возвращению в строй после травмы.
Теодосич может сыграть уже в матче Евролиги с «Баварией» на этой неделе.
«Если ближайшие тренировки пройдут для него хорошо, то мы сможем выпустить Милоша на несколько минут против «Баварии», – сказал главный тренер итальянского клуба Серджо Скариоло.
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