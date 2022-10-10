Милош Теодосич близок к возвращению в строй, может сыграть с «Баварией»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Серджо Скариоло чемпионат Италии Виртус Милош Теодосич Бавария Баскетбол

Разыгрывающий «Виртуса» Милош Теодосич близок к возвращению в строй после травмы.

Теодосич может сыграть уже в матче Евролиги с «Баварией» на этой неделе.

«Если ближайшие тренировки пройдут для него хорошо, то мы сможем выпустить Милоша на несколько минут против «Баварии», – сказал главный тренер итальянского клуба Серджо Скариоло.

Желько Обрадович в России. Большое интервью о тренерской работе, Итудисе и роботах в баскетболе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные