Сборная Испании будет готовиться к матчу с Италией на базе «Виртуса»

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Сборная Испании будет готовиться к выездному отборочному матчу ЧМ-2023 против команды Италии на базе болонского «Виртуса».

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса договорился об этом с руководством «Виртуса» и главным тренером команды Серджо Скариоло, который также возглавляет сборную Испании.

Встрече между Италией и Испанией состоится в ноябре.

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Фото: «Виртус» Болонья

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