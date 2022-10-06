Сборная Испании будет готовиться к матчу с Италией на базе «Виртуса»

Сборная Испании будет готовиться к выездному отборочному матчу ЧМ-2023 против команды Италии на базе болонского .

Президент Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса договорился об этом с руководством «Виртуса» и главным тренером команды , который также возглавляет сборную Испании.

Встрече между Италией и Испанией состоится в ноябре.

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Фото: «Виртус» Болонья