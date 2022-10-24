«Милан» изучает рынок с целью найти замену травмированному Шейвону Шилдсу

Форвард выбыл из строя с повреждением сухожилия левой стопы.

Итальянский клуб оценит состояние Шилдса через 6-8 недель.

По словам главного тренера миланцев , руководство изучает варианты усиления состава на рынке свободных агентов.

«Безусловно, мы смотрим на рынок, как и всегда, так делают все клубы . Но Шилдс – звезда, заменить его полноценно просто невозможно», – заявил Мессина.

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