Дрэймонд Грин повалил на себя Эйтона в надежде спровоцировать фол в нападении

Теги Голден Стэйт Финикс НБА видео Стив Керр судьи Дрэймонд Грин Эд Маллой Деандре Эйтон Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в одном из эпизодов матча с «Санз» (105:134) попытался спровоцировать фол в нападении у центрового Деандре Эйтона.

В середине второй четверти Грин повалил на себя Эйтона, когда падал на спину. Судья Эд Маллой дал фол игроку «Голден Стэйт».

В третьей четверти Грин после контакта с Эйтоном в атаке и отсутствия свистка стал выражать недовольство, за что получил технический. Главный тренер «воинов» Стив Керр в этом эпизоде также был наказан техническим. 

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