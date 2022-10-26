Дрэймонд Грин повалил на себя Эйтона в надежде спровоцировать фол в нападении

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин в одном из эпизодов матча с «Санз» (105:134) попытался спровоцировать фол в нападении у центрового .

В середине второй четверти Грин повалил на себя Эйтона, когда падал на спину. Судья Эд Маллой дал фол игроку «Голден Стэйт».

В третьей четверти Грин после контакта с Эйтоном в атаке и отсутствия свистка стал выражать недовольство, за что получил технический. Главный тренер «воинов» в этом эпизоде также был наказан техническим.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа