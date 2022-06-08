Стив Керр: «Позвольте Дрэймонду Грину быть собой»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр прокомментировал поведение форварда во втором матче финальной серии против «Бостона» (107:88, 1-1).

Во второй четверти матча Дрэймонд устроил потасовку с игроком «Селтикс» , но избежал удаления.

«Позвольте ему быть собой. Он раскрывается, когда проявляет страсть и эмоции. Думаю, это был отличный матч в его исполнении. Он получил технический в самом начале игры, но больше не обращался к судьям. В плей-офф всегда много контактной борьбы, это часть игры», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» выдержал новый трехочковый душ от «Селтикс» и сравнял счет в финале НБА. Серия переезжает в Бостон