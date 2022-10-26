Звездный защитник «Уорриорз» во вторник заработал первое удаление в карьере (650 матчей в регулярке и 145 в плей-офф).

Томпсон в третьей четверти вступил в перепалку с лидером «Санз» , которая растянулась на несколько минут и привела к обоюдному техническому.

Клэй не успокоился и тут же высказал что-то судье Эду Маллою, который выписал ему второе замечание.

выиграл со счетом 134:105. На счету Томпсона 2 очка и 2 передачи за 19 минут при 1 из 8 с игры.

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