Экс-посол США в ООН Билл Ричардсон считает, что осужденные в России американская баскетболистка Бриттни Грайнер и бывший морской пехотинец Пол Уилан могут выйти на свободу до конца года.

«Я считаю, что это возможно. Не люблю делать прогнозы, но да.

Их семьи сейчас переживают непростое время. Все, что я могу сказать, это то, что администрация Байдена усердно работает над этим. Как и я. Мы координируем наши действия, но не всегда соглашаемся по каждому тактическому решению. Но я не буду вмешиваться в их процесс. Я просто даю вам свою оценку после двух визитов в Россию.

Я испытываю осторожный оптимизм. У меня возникло ощущение, что российские официальные лица, с которыми я встречался, и с которыми я знаком на протяжении многих лет, готовы к разговору. Я почувствовал положительные вибрации от русских, но я не правительственный чиновник», — передает слова Ричардсона CNN.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

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