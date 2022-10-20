«Ваша любовь и поддержка помогают мне». Бриттни Грайнер приняла многочисленные поздравления с днем рождения

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, находящаяся в заключении в российской тюрьме, через своих адвокатов поблагодарила всех за поздравления с днем рождения и поддержку.

«Я благодарю всех вас за то, что вы боретесь, чтобы вернуть меня домой. Ваша любовь и поддержка безусловно помогают мне», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Во вторник, 18 октября, Грайнер исполнилось 32 года. Адвокаты баскетболистки Мария Благоволина и Александр Бойков провели с ней несколько часов, передав многочисленные поздравления с днем рождения, пришедшие со всего мира.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была арестована в аэропорту Шереметьево в феврале это года за попытку нелегально ввезти в Россию наркотики. В августе российский Суд в подмосковных Химках приговорил баскетболистку к девяти годам колонии.

25 октября состоится рассмотрение апеляционной жалобы на приговор.

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