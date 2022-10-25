Джейлен Браун осудил Канье Уэста за скандальные высказывания, но остался в его агентстве

Свингмен осудил известного рэпера Канье Уэста за недавние скандальные высказывания.

«Во-первых, я не оправдываю никаких обидных, вредоносных или опасных заявлений в адрес каких-либо групп людей или отдельных лиц. Я сам являюсь членом сообщества, всегда пытался возвысить его и собираюсь продолжать это делать», – заявил Браун.

Браун при этом не намерен покидать агентство Уэста Donda Sports. Баскетболист отметил, что Канье сейчас переживает непростой отрезок в своей жизни.

«Он тот, кто вынужден иметь дело с большим количеством проблем, они стоят перед ним прямо сейчас, и все могут это видеть, это публичная история. Но многие люди в мире сталкиваются с невзгодами, и им нужна помощь. Сейчас вообще много чего происходит», – сказал Джейлен.

Твиттер и инстаграм недавно заблокировали учетные записи 45-летнего Уэста после того, как он опубликовал антисемитские посты. Он также вызвал негативную реакцию публики, представ в футболке с надписью «White Lives Matter».

Недавно Уэст также выразил мнение, что афроамериканец Джордж Флойд в мае 2020 года умер из-за приема фентанила, а не из-за грубого задержания полицейскими Миннеаполиса, которые были признаны виновными в гибели мужчины судом.

Высказывания Уэста вынудили форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и продюсеров «The Shop» отказаться от целого эпизода шоу с его участием.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!