Мэджик Джонсон – Уэстбруку: «Возьми на себя ответственность. Если играешь не лучшим образом, признай это»
Легендарный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон дал совет разыгрывающему команды Расселлу Уэстбруку, которого критикуют за неудачную игру на старте сезона.
Джонсон привел пример из личного опыта, когда в 1984 году плохо сыграл в финальной серии, но реабилитировался в новом сезоне.
«Первое, возьми на себя ответственность. Если играешь не лучшим образом, признай это. Когда у меня не получилось против «Селтикс» в 1984 году, я признал это. Я взял на себя ответственность. Я сказал себе, что должен быть лучше.
Меня освистывали, я тогда сказал тренеру: «Собираюсь это исправить». После этого выдал десять трипл-даблов подряд. И вот внезапно вместо свиста ты начинаешь слышать, как тебя приветствуют. Мы выиграли чемпионат в том году.
Вот что должен сделать Расселл. Хватит пытаться воевать с прессой и болельщиками, выходи и играй. Так надо прекращать все эти вещи, которые творятся. Если совершать ответные нападки, злиться на поклонников и прессу, то это не поможет. СМИ делают свою работу. Если ты играешь плохо, их работа заключается в том, чтобы говорить, что ты играешь плохо», – заявил Джонсон.
«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен
Бюджет ЦСКА в 15 раз больше, чем у самой бедной команды Лиги ВТБ. Представляем, как это бы выглядело в НБА
«Я не был неуправляемым. Я был диким – итальянским Айверсоном». Безумная жизнь главного шоумена европейского баскетбола
Комментарии