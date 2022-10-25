Легендарный игрок дал совет разыгрывающему команды , которого критикуют за неудачную игру на старте сезона.

Джонсон привел пример из личного опыта, когда в 1984 году плохо сыграл в финальной серии, но реабилитировался в новом сезоне.

«Первое, возьми на себя ответственность. Если играешь не лучшим образом, признай это. Когда у меня не получилось против «Селтикс» в 1984 году, я признал это. Я взял на себя ответственность. Я сказал себе, что должен быть лучше.

Меня освистывали, я тогда сказал тренеру: «Собираюсь это исправить». После этого выдал десять трипл-даблов подряд. И вот внезапно вместо свиста ты начинаешь слышать, как тебя приветствуют. Мы выиграли чемпионат в том году.

Вот что должен сделать Расселл. Хватит пытаться воевать с прессой и болельщиками, выходи и играй. Так надо прекращать все эти вещи, которые творятся. Если совершать ответные нападки, злиться на поклонников и прессу, то это не поможет. СМИ делают свою работу. Если ты играешь плохо, их работа заключается в том, чтобы говорить, что ты играешь плохо», – заявил Джонсон.

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