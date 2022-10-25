Девин Васселл – о танкинге: «Мы профессиональные спортсмены, хотим побеждать»

Форвард прокомментировал мнение о том, что его клуб пытается занять низкое место в нынешнем сезоне, чтобы заполучить на драфте-2023.

«Стараюсь не обращать внимания на посторонний шум. Не буду врать, меня расстраивает, что все вокруг говорят о танкинге. Мы профессиональные спортсмены, хотим играть и побеждать.

Мы серьезно относимся к каждому матчу. Не собираемся специально проигрывать ту или иную встречу. Это же очевидно. Мы боремся каждый день и продолжим это делать», – заявил Васселл.

«Сперс» начали сезон с трех побед в четырех матчах и занимают второе место в Западной конференции.

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