Чонси Биллапс: «Портленд» выкладывается, парни играют друг за друга. Это тот баскетбол, к которому мы стремимся»

Главный тренер заявил, что доволен тем, как выглядит команда на старте сезона.

В понедельник «Блэйзерс» выиграли у «Наггетс» со счетом 135:110.

«Всегда видно, когда в команде есть единство. Парни играют друг за друга, бьются друг за друга. Мое мнение таково, что команды, в которых есть единство, добиваются наибольшего успеха. На данном этапе у нас все хорошо.

Это именно тот баскетбол, к которому мы стремимся. Я с первого дня на этой работе говорил, что хочу видеть такую игру», – заявил Биллапс.

«Портленд» – единственная команда НБА в этом сезоне, которая стартовала с 4-0. Последний раз клуб демонстрировал подобный результат в 1999 году.

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