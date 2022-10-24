У Брэндона Ингрэма сотрясение мозга

Форвард «Нового Орлеана» получил сотрясение мозга и был внесен в официальный протокол НБА по сотрясениям, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ингрэм был снят с игры по ходу первой половины воскресного матча с «Ютой» (121:122 ОТ) после того, как он столкнулся с партнером по команде Наджи Маршаллом. «Пеликанс» проверяли игрока на наличие симптомов сотрясения мозга.

В том же матче «Пеликанс» потеряли форварда Зайона Уильямсона, которому диагностировали ушиб бедра.

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?

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