Форвард «Пеликанс» пошутил по поводу похвалы со стороны лидера «Нетс» , который отдал должное коллеге перед матчем между командами.

Ингрэм в среду принес «Новому Орлеану» 28 очков, 7 подборов и 5 передач, клуб из Луизианы победил со счетом 130:108.

«Он хотел подмазаться ко мне, чтобы я вышел на площадку и был мягким.

Мое мнение о Дюрэнте? Пожалуй, он лучший игрок в нашей лиге», – заявил Ингрэм.

По ходу встречи Дюрэнту удалось эффектно накрыть Ингрэма.

Контракты и платежные ведомости НБА

Когда закончится эра ГСВ? Риверс приведет «Филадельфию» к титулу? Дончич сделает шаг вперед? Главные истории нового сезона