Брэндон Ингрэм – о похвале Дюрэнта: «Он хотел подмазаться ко мне»

Теги Бруклин Новый Орлеан НБА Кевин Дюрэнт Брэндон Ингрэм Баскетбол

Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм пошутил по поводу похвалы со стороны лидера «Нетс» Кевина Дюрэнта, который отдал должное коллеге перед матчем между командами.

Ингрэм в среду принес «Новому Орлеану» 28 очков, 7 подборов и 5 передач, клуб из Луизианы победил со счетом 130:108.

«Он хотел подмазаться ко мне, чтобы я вышел на площадку и был мягким.

Мое мнение о Дюрэнте? Пожалуй, он лучший игрок в нашей лиге», – заявил Ингрэм.

По ходу встречи Дюрэнту удалось эффектно накрыть Ингрэма.

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