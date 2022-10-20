Брэндон Ингрэм – о похвале Дюрэнта: «Он хотел подмазаться ко мне»
Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм пошутил по поводу похвалы со стороны лидера «Нетс» Кевина Дюрэнта, который отдал должное коллеге перед матчем между командами.
Ингрэм в среду принес «Новому Орлеану» 28 очков, 7 подборов и 5 передач, клуб из Луизианы победил со счетом 130:108.
«Он хотел подмазаться ко мне, чтобы я вышел на площадку и был мягким.
Мое мнение о Дюрэнте? Пожалуй, он лучший игрок в нашей лиге», – заявил Ингрэм.
По ходу встречи Дюрэнту удалось эффектно накрыть Ингрэма.
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