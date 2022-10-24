«Пеликанс» потеряли из-за травм звездных форвардов и во время воскресного матча с «Джаз» (121:122 ОТ).

Уильямсон неудачно приземлился на паркет за 8 минут и 7 секунд до конца четвертой четверти, когда его попытка забить сверху была заблокирована защитником «Юты» . 22-летний форвард прямо перед этим эпизодом накрыл Кларксона в защите. Игрок «Юты» успел вернуться на свою половину и сумел помешать Зайону в ответ.

Уильямсон хотел остаться в игре, но вскоре понял, что повреждение не оставляет ему такой возможности. При этом баскетболист не стал уходить в раздевалку для осмотра, а остался на скамейке запасных до конца встречи. После матча «Пеликанс» объявили, что у Зайона ушиб бедра.

На счету Уильямсона было 25 очков и 6 подборов при 10 из 16 с игры за 30 минут, когда он отправился на скамейку с травмой.

Ингрэм был снят с игры по ходу первой половины, проверял его на наличие симптомов сотрясения мозга. После матча дополнительной информации не поступало.

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