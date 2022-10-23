Зайон Уильямсон: «В «Пеликанс» 4 звезды? Никогда не играл в такой команде»

Форвард «Нового Орлеана» прокомментировал мнение о том, что в его команде играет «большая четверка».

«Это здорово. Я постоянно говорю, что наш состав глубокий, у нас много опций. Я никогда не играл в такой команде. В колледже была похожая ситуация, но на профессиональном уровне такое для меня вновинку. Это особенная команда. Интересно посмотреть, на что мы способны», – заявил Уильмсон.

В первых двух матчах сезона форвард набирал в среднем 20,5 очка. Он третий по результативности в команде после (28), (22,5) и (21).

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