начал сезон-22/23 с выездной победы над – 130:108.

В составе «Пеликанс» 25 очков, 9 подборов, 3 передачи и 4 перехвата на счету форварда .

Зайон вернулся на площадку после целиком пропущенного из-за травмы сезона-21/22. За 30 минут он реализовал 11 из 22 с игры.

Форвард Брэндон Ингрэм принес «Новому Орлеану» 28 очков, 7 подборов и 5 передач.

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