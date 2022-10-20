25 очков и 9 подборов Зайона Уильямсона помогли «Новому Орлеану» начать сезон с победы над «Бруклином»

Теги Бруклин Новый Орлеан НБА видео Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Баскетбол

«Новый Орлеан» начал сезон-22/23 с выездной победы над «Бруклином» – 130:108.

В составе «Пеликанс» 25 очков, 9 подборов, 3 передачи и 4 перехвата на счету форварда Зайона Уильямсона.

Зайон вернулся на площадку после целиком пропущенного из-за травмы сезона-21/22. За 30 минут он реализовал 11 из 22 с игры.

Форвард Брэндон Ингрэм принес «Новому Орлеану» 28 очков, 7 подборов и 5 передач.

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