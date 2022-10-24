Матеуш Понитка: «Подумываю над тем, чтобы взять паузу и отдохнуть от сборной»

Форвард сборной Польши и признался, что в обозримом будущем не планирует участвовать в матчах за национальную команду.

«Всерьез подумываю над тем, чтобы взять длительную паузу и отдохнуть от сборной. Мне кажется, сейчас хорошее время для других ребят показать себя.

Я устал от постоянных драм и скандалов. Мне бы хотелось забыть об этом и передохнуть», – заявил 29-летний Понитка.

Перед началом Евробаскета-2022 Понитка отказывался играть за сборную Польши вместе с родным братом Марцелем, с которым у него конфликт.

Экс-игрок «Зенита» все же присоединился к команде и помог ей пробиться в полуфинал ЧЕ впервые с 1971 года.

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