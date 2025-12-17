Бобби Маркс: «Если Тейтум не успеет восстановиться к старту плей‑офф, «Бостон» может усилить переднюю линию, используя истекающий контракт Саймонса»

«Бостон» может усилить переднюю линию с помощью контракта Саймонса и драфт-пиков.

Сезон «Бостона » развивается вопреки ожиданиям. Вместо плавного «переходного года» команда демонстрирует конкурентоспособность и находится в числе лидеров Восточной конференции. Такие результаты, как отмечает инсайдер ESPN Бобби Маркс, может заставить руководство действовать на рынке агрессивнее, чем планировалось.

«Если Джейсон Тейтум не успеет восстановиться к старту плей‑офф, «Бостон» может усилить переднюю линию, используя истекающий контракт Анферни Саймонса и драфт‑пики», – заявил инсайдер.

«Селтикс» могут задействовать в обмене свои драфт‑пики 1‑го раунда – 2026, 2027 и 2031 годов.