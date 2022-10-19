Джейк Лэйман близок к переходу в «Панатинаикос»

Американский форвард (28 лет, 203 см) близок к подписанию контракта с , сообщает SDNA.gr.

Согласно источникам, греческий клуб находится в постоянном контакте с 28-летним игроком с 20 августа. Стороны согласовали условия контракта.

Лэйман недавно был отчислен из «Бостона», с которым он готовился к сезону.

В сезоне-2021/22 Лэйман провел 34 матча за «Миннесоту», набирая 2,4 очка и 1,1 подбора в среднем за игру.

Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? За кем следить? Как смотреть?

Контракты и платежные ведомости НБА