Джейк Лэйман близок к переходу в «Панатинаикос»
Американский форвард Джейк Лэйман (28 лет, 203 см) близок к подписанию контракта с «Панатинаикосом», сообщает SDNA.gr.
Согласно источникам, греческий клуб находится в постоянном контакте с 28-летним игроком с 20 августа. Стороны согласовали условия контракта.
Лэйман недавно был отчислен из «Бостона», с которым он готовился к сезону.
В сезоне-2021/22 Лэйман провел 34 матча за «Миннесоту», набирая 2,4 очка и 1,1 подбора в среднем за игру.
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