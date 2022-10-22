«Панатинаикос» собирается расстаться с Эндрю Эндрюсом

расторгнет контракт с разыгрывающим (29 лет, 188 см).

Греческий клуб решил расстаться с Эндрюсом на фоне подписания Дуэйна Бэйкона.

Эндрюс стал игроком «Пао» в межсезонье-2022. В четырех матчах он набирает 8,2 очка, 1,5 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру.

«Панатинаикос» начал Евролигу-22/23 с результатом 1-3 и занимает 14-е место в таблице.

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