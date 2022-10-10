Деррик Уильямс получил травму мышцы бедра

Форвард получил травму четырехглавой мышцы бедра в стартовом матче чемпионата Греции с «Арисом» (65:69)

Уильямс по ходу встречи получил удар по четырехглавой мышце, после матча американец испытывал болевые ощущения в ноге. Деррик набрал 13 очков, став самым результативным в составе «Пао».

Греческий клуб в ближайшее время проведет обследование Уильямса.

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