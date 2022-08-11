Матеуш Понитка отказывается играть за сборную Польши вместе с братом Марцелем, с которым у него конфликт

Экс-капитан «Зенита» Матеуш Понитка рассказал о конфликтной ситуации с братом Марцелем Пониткой, из-за которой может не сыграть за сборную Польши на Евробаскете-2022.

Марцель недавно критиковал Матеуша за то, что тот отказался приезжать в национальную команду ранее этим летом. Он предлагал провести встречу с участием тренера, обсудить противоречия и принять профессиональное решение, которое позволило бы обоим выступить за Польшу на ЧЕ-2022.

«После интервью Марцеля для TVP я не могу играть с ним в одной команде. Кроме того, я считаю, что для построения коллектива нужны люди с характером, а не те, кто публично плачет и жалеет себя.

Марцель и родители любят изображать из себя жертв. Но я не позволю, чтобы вся эта история как-то касалась моей семьи. Я выбрал свой собственный жизненный путь в 19 лет. С тех пор мы с женой постоянно подвергались оскорблениям со стороны родителей, а позже к ним присоединился Марцель. Я предупреждал его, что так не может продолжаться.

К сожалению, Марцель выбрал другой путь. И тем не менее всякий раз, когда ему требовалась помощь, в том числе финансовая, я никогда ему не отказывал. В ответ он оскорбил меня и преуменьшил мои баскетбольные умения. Спросите Марцеля о разговоре с участием нашего тренера в «Зелена-Гуре» Сашо Филиповски, как он плакал. Или пусть расскажет о дискредитации меня перед другими игроками, такими как Лукаш Кошарек.

Я слишком долго обо всем этом молчал. Никто не знал правды, но пришло время все это рассказать.

Мне пришлось выбирать между семьей и моей женой. Я выбрал любовь и человека, который заботится обо мне каждый день на протяжении последних десяти лет. Сейчас они начинают мстить.

Если брата вызовут в сборную, то после всего случившегося я не буду играть с ним за одну команду. Не представляю, как можно разрешить этот конфликт. Если тренер вызовет Марцеля, то я с готовностью освобожу ему место в сборной», – заявил .

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