Дуэйн Бэйкон подписал двухлетний контракт с «Панатинаикосом»

Греческий объявил о подписании контракта на два года с атакующим защитником Дуэйном Бэйконом (27 лет, 198 см).

Бэйкон был выбран под 40-м номером на драфте НБА 2017 года «Новым Орлеаном» и обменян в «Шарлотт», где отыграл три сезона. Его лучший сезон в «Хорнетс» стал сезон-2018/19, в котором он набирал 7,3 очка, 2,1 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч.

В сезоне-2020/21 Бэйкон провел 72 матча за «Орландо». В октябре 2021-го американец переехал в Европу, где выступал за «Монако», набирая 14,0 очка, 3,1 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в Евролиге.

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