Мартин и Йович отстранены на 1 игру, Колоко оштрафован по итогам драки во время матча в Майами
Форвард «Майами» Калеб Мартин и центровой «Торонто» Кристиан Колоко были удалены с площадки после того, как устроили драку во время матча между своими командами, который состоялся в субботу во Флориде.
Мартин по итогам инцидента был признан зачинщиком и отстранен лигой на один матч, Колоко оштрафован на 15 тысяч долларов за то, что схватил оппонента.
Новичок «Хит» Никола Йович, который, как позже выяснилось, покинул зону запасных во время инцидента, также отстранен НБА на одну игру. Интересно, что серб пока даже не дебютировал в лиге.
Мартин из-за дисквалификации и пропуска матча потеряет 44 700 долларов в виде удержанной зарплаты, Йович – 15 500 долларов.
Инцидент произошел за 7:46 до конца третьей четверти, когда Мартин и Колоко боролись за подбор после промаха Паскаля Сиакама («Торонто») из-за дуги. Колоко завладел мячом, но оказался на паркете из-за фола Мартина. Колоко быстро вскочил на ноги, и соперники сцепились, упав на первый ряд.
Матч закончился победой «Майами» со счетом 112:109.
Комментарии