Форвард «Майами» и центровой «Торонто» Кристиан Колоко были удалены с площадки после того, как устроили драку во время матча между своими командами, который состоялся в субботу во Флориде.

Мартин по итогам инцидента был признан зачинщиком и отстранен лигой на один матч, Колоко оштрафован на 15 тысяч долларов за то, что схватил оппонента.

Новичок «Хит» , который, как позже выяснилось, покинул зону запасных во время инцидента, также отстранен НБА на одну игру. Интересно, что серб пока даже не дебютировал в лиге.

Мартин из-за дисквалификации и пропуска матча потеряет 44 700 долларов в виде удержанной зарплаты, Йович – 15 500 долларов.

Инцидент произошел за 7:46 до конца третьей четверти, когда Мартин и Колоко боролись за подбор после промаха Паскаля Сиакама ( ) из-за дуги. Колоко завладел мячом, но оказался на паркете из-за фола Мартина. Колоко быстро вскочил на ноги, и соперники сцепились, упав на первый ряд.

Матч закончился победой со счетом 112:109.

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