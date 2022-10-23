Хирро забросил через Ачиуву с фолом и показал тому, что тот «слишком маленький»

Атакующий защитник во второй четверти матча против забросил тяжелый мяч в проходе с фолом центрового «Рэпторс» Прешеса Ачиувы.

Сидя на паркете после падения, Хирро показал сопернику жест «слишком маленький».

Матч закончился победой «Майами» – 112:109. Хирро принес команде 14 очков, 8 подборов и 6 передач.

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