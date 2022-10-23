Хирро забросил через Ачиуву с фолом и показал тому, что тот «слишком маленький»
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро во второй четверти матча против «Торонто» забросил тяжелый мяч в проходе с фолом центрового «Рэпторс» Прешеса Ачиувы.
Сидя на паркете после падения, Хирро показал сопернику жест «слишком маленький».
Матч закончился победой «Майами» – 112:109. Хирро принес команде 14 очков, 8 подборов и 6 передач.
Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысливает свою игру через обувь
Комментарии