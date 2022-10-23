Ник Нерс: «Когда Барнс покинул площадку и заговорили о рентгене, заволновался, что травма может оказаться очень серьезной»

Главный тренер сообщил, что форварду может потребоваться МРТ.

Лучший новичок прошлого сезона травмировал правый голеностопный состав во время матча против (109:112). Предварительно игроку диагностировали растяжение связок.

«Терять игрока всегда неприятно. Когда он покинул площадку и сразу заговорили о рентгене, конечно, я заволновался, что травма может оказаться очень серьезной. Посмотрим», – сказал тренер после игры.

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