Ник Нерс: «Когда Барнс покинул площадку и заговорили о рентгене, заволновался, что травма может оказаться очень серьезной»
Главный тренер «Торонто» Ник Нерс сообщил, что форварду Скотти Барнсу может потребоваться МРТ.
Лучший новичок прошлого сезона травмировал правый голеностопный состав во время матча против «Майами» (109:112). Предварительно игроку диагностировали растяжение связок.
«Терять игрока всегда неприятно. Когда он покинул площадку и сразу заговорили о рентгене, конечно, я заволновался, что травма может оказаться очень серьезной. Посмотрим», – сказал тренер после игры.
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