Калеб Мартин – о драке с Кристианом Колоко: «Игра была агрессивной. Эмоции накалились до предела»
Форвард «Майами» Калеб Мартин объяснил причину драки с центровым «Торонто» Кристианом Колоко.
«Я думаю, что этому предшествовало много моментов.
Игра была агрессивной. Матчи с «Торонто», как правило, проходят в таком ключе. Было много стычек. К конечном итоге эмоции накалились до предела, к тому же игра была равной.
Вообще, я должен вести себя более профессионально и справляться с такими ситуациями», – сказал Мартин.
Колоко признался, что был удивлен действиями Мартина.
«Он просто стоял и смотрел на меня как сумасшедший. Я просто поднялся. Не понимаю», – сказал новичок.
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