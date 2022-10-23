Калеб Мартин – о драке с Кристианом Колоко: «Игра была агрессивной. Эмоции накалились до предела»

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Форвард «Майами» Калеб Мартин объяснил причину драки с центровым «Торонто» Кристианом Колоко.

«Я думаю, что этому предшествовало много моментов.

Игра была агрессивной. Матчи с «Торонто», как правило, проходят в таком ключе. Было много стычек. К конечном итоге эмоции накалились до предела, к тому же игра была равной.

Вообще, я должен вести себя более профессионально и справляться с такими ситуациями», – сказал Мартин.

Колоко признался, что был удивлен действиями Мартина.

«Он просто стоял и смотрел на меня как сумасшедший. Я просто поднялся. Не понимаю», – сказал новичок.

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