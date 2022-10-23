Калеб Мартин и Кристиан Колоко были удалены с площадки за драку

Форвард и центровой Кристиан Колоко были удалены с площадки после того, как устроили драку во время матча между своими командами.

Инцидент произошел за 7:46 до конца третьей четверти, когда Мартин и Колоко боролись за подбор после промаха Паскаля Сиакама («Торонто») из-за дуги. Колоко завладел мячом, но оказался на паркете из-за фола Мартина. Колоко быстро вскочил на ноги, и соперники сцепились, упав на первый ряд.

Игра была остановлена на несколько минут. Изучив видеоповтор, арбитры выписали обоим игрокам технический фол и удалили с площадки.

Матч закончился победой «Майами» со счетом 112:109.

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