Шакил О′Нил: «Если Эмбиида не признают MVP единогласно, я буду разочарован»

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Бывшая звезда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил считает, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид будет единогласно признан MVP сезона-2022/23.

«Если Эмбиида не признают MVP единогласно, я буду разочарован», – заявил Шак.

В прошлом сезоне Эмбиид впервые занял первое место в лиге по результативности, набирая в среднем 30,6 очка за матч. Однако этого было недостаточно, чтобы отобрать у Николы Йокича («Денвер») награду MVP.

«Сиксерс» начали текущий сезон с трех поражений подряд. Эмбиид набирает 27 очков в среднем за игру.

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