в субботу потерпела домашнее поражение от со счетом 105:114.

«Сиксерс», которые вступили в сезон в качестве одного из претендентов на чемпионство, проиграли три матча подряд и начали регулярный чемпионат с результатом 0-3 впервые с 2017 года.

Лидер команды набрал 40 очков (14 из 25 с игры, 0 из 2 из-за дуги, 12 из 15 с линии штрафных), сделал 13 подборов, 3 передачи, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери за 36 минут на площадке. отметился 12 очками, 12 передачами и 9 подборами.

Скамейка запасных «Сиксерс» принесла команде всего 10 очков.

Игроки «Сперс» в свою очередь продемонстрировали великолепный процент реализации бросков – 43 из 89 с игры (48,3 процента) и 16 из 38 из-за дуги (42,1 процента).

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