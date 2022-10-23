Оппоненты Маркуса Смарта набрали 11 очков за 102 владения на старте сезона

Теги Бостон Кайл Лаури Майами Филадельфия НБА Пи Джей Такер Джеймс Харден Джимми Батлер Тобайас Харрис Маркус Смарт Тайлер Хирро Тайриз Макси Баскетбол

Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт демонстрирует впечатляющую эффективность в защите на старте нынешнего сезона.

«Селтикс» играли с «Филадельфией» (126:117) и «Майами» (111:104). В этих матчах Смарт оборонялся против Джеймса Хардена, Тобайаса Харриса, Тайриза Макси, Пи Джея Такера, Джимми Батлера, Тайлера Хирро и Кайла Лаури.

В общей сложности эти 7 игроков набрали только 11 очков по итогам 102 владений, в которых они атаковали через Смарта.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные