Оппоненты Маркуса Смарта набрали 11 очков за 102 владения на старте сезона

Атакующий защитник демонстрирует впечатляющую эффективность в защите на старте нынешнего сезона.

«Селтикс» играли с «Филадельфией» (126:117) и (111:104). В этих матчах Смарт оборонялся против , Тобайаса Харриса, Тайриза Макси, Пи Джея Такера, , Тайлера Хирро и Кайла Лаури.

В общей сложности эти 7 игроков набрали только 11 очков по итогам 102 владений, в которых они атаковали через Смарта.

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