Оппоненты Маркуса Смарта набрали 11 очков за 102 владения на старте сезона
Атакующий защитник «Бостона» Маркус Смарт демонстрирует впечатляющую эффективность в защите на старте нынешнего сезона.
«Селтикс» играли с «Филадельфией» (126:117) и «Майами» (111:104). В этих матчах Смарт оборонялся против Джеймса Хардена, Тобайаса Харриса, Тайриза Макси, Пи Джея Такера, Джимми Батлера, Тайлера Хирро и Кайла Лаури.
В общей сложности эти 7 игроков набрали только 11 очков по итогам 102 владений, в которых они атаковали через Смарта.
«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа
Комментарии