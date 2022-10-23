Док Риверс: «Мы сейчас не готовы побеждать»
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал третье подряд поражение команды на старте сезона.
«Мы сейчас не готовы побеждать.
Мы очень старались и сражались в первых двух матчах, и нам казалось, что теперь-то мы сможем выиграть несколько матчей. Но победу нужно заработать.
После матча Пи Джей Такер кричал на команду, и он был прав. Никто просто так не даст нам выиграть», – сказал Риверс.
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