Док Риверс: «Мы сейчас не готовы побеждать»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс прокомментировал третье подряд поражение команды на старте сезона.

«Мы сейчас не готовы побеждать.

Мы очень старались и сражались в первых двух матчах, и нам казалось, что теперь-то мы сможем выиграть несколько матчей. Но победу нужно заработать.

После матча кричал на команду, и он был прав. Никто просто так не даст нам выиграть», – сказал Риверс.

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