Андрей Зубков и Артем Клименко выбыли на неопределенный срок из-за травм

Игроки и получили травмы и выбыли из строя на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Оба игрока травмировались во время недавнего матча против «Енисея» (89:61).

У капитана команды Зубкова выявлено повреждение связок голеностопного сустава, у Клименко – повреждение связок стопы.

продолжает восстанавливаться от повреждения задней мышцы бедра и пропустит предстоящий матч против «Самары».

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