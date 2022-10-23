Андрей Зубков и Артем Клименко выбыли на неопределенный срок из-за травм
Игроки «Зенита» Андрей Зубков и Артем Клименко получили травмы и выбыли из строя на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Оба игрока травмировались во время недавнего матча против «Енисея» (89:61).
У капитана команды Зубкова выявлено повреждение связок голеностопного сустава, у Клименко – повреждение связок стопы.
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