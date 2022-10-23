Андрей Зубков и Артем Клименко выбыли на неопределенный срок из-за травм

Теги травмы Зенит Единая лига ВТБ Андрей Зубков Артем Клименко Сергей Торопов Баскетбол

Игроки «Зенита» Андрей Зубков и Артем Клименко получили травмы и выбыли из строя на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Оба игрока травмировались во время недавнего матча против «Енисея» (89:61).

У капитана команды Зубкова выявлено повреждение связок голеностопного сустава, у Клименко – повреждение связок стопы.

Сергей Торопов продолжает восстанавливаться от повреждения задней мышцы бедра и пропустит предстоящий матч против «Самары».

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