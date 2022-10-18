Дражен Анзулович: «Енисей» хорошо начал, но не хватило глубины состава»

Теги Зенит Дражен Анзулович Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович отметил недостаток игроков высокого уровня в команде после матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (61:89).

«Поздравляю «Зенит» с победой. Питерцы показали очень большое качество игры и силу своего состава. Что, на мой взгляд, очень реально отобразило картину случившегося на площадке.

Несмотря на то, что мы хорошо начали, у нас не хватало ротации и глубины состава, чтобы поддерживать ритм. И соперник сумел за счет большего качества переломить игру и абсолютно заслуженно одержал победу», – заявил Анзулович.

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