Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Зенит», «Парма» сыграет с «Локомотивом-Кубань» и другие матчи

Теги результаты Локомотив-Кубань Зенит Енисей Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Во вторник, 18 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с действующим чемпионом санкт-петербургским «Зенитом».

Пермская «Парма» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Зенит
Дата проведения
18 октября, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

Парма-Пари – Локомотив-Кубань
Дата проведения
18 октября, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 4-0, МБА – 3-1, Зенит – 2-1, Самара – 2-2, Автодор – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, Парма – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-3, Енисей – 0-3, Минск – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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