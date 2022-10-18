Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Зенит», «Парма» сыграет с «Локомотивом-Кубань» и другие матчи
Во вторник, 18 октября, пройдут два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.
Красноярский «Енисей» дома сыграет с действующим чемпионом санкт-петербургским «Зенитом».
Пермская «Парма» примет краснодарский «Локомотив-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 октября, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 18 октября, 17.30, «УДС Молот»
Положение команд: УНИКС – 4-0, ЦСКА – 4-0, МБА – 3-1, Зенит – 2-1, Самара – 2-2, Автодор – 2-2, Нижний Новгород – 2-2, Парма – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Астана – 1-3, Енисей – 0-3, Минск – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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